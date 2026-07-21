El consumo de carne vacuna cayó al nivel más bajo de los últimos 30 años

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) informó que el consumo interno de carne vacuna cayó 11,5% en el primer semestre del año, en comparación con el mismo período de 2025, y alcanzó el nivel más bajo de los últimos 30 años.

El informe de Ciccra reveló que entre enero y junio de 2026 el abastecimiento interno fue de 1.019.430 toneladas res con hueso, casi 132 mil toneladas menos que el primer semestre del año anterior.

La carne vacuna ocupa un lugar central en la dieta argentina; sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo, la suba de precios por encima de la inflación y el aumento de las exportaciones en desmedro del mercado interno hacen que los argentinos compren cada vez menos carne.

El consumo per cápita promedio de carne de los últimos doce meses alcanzó los 47 kilos por habitante; un número 8,2% más bajo al registrado apenas un año atrás.

En el último año, la carne vacuna aumentó un 45% mientras que la inflación fue del 33,5%. Sin embargo, algunos cortes populares subieron por encima del 50%.

La carne picada común, por ejemplo, subió un 56,2% en doce meses, mientras que el asado sufrió un alza del 54,3%.

“El abastecimiento del mercado doméstico experimentó una caída de 11,5% anual, producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”, explicó el informe de Ciccra.

Por otro lado, en el primer semestre de este año se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno; número que refleja una caída del 8,9% respecto de 2025.

Fuente: https://www.diagonales.com/