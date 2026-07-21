21 de julio. Día Mundial del Perro

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que no solo rinde homenaje al “mejor amigo del hombre”, sino que también busca concientizar sobre una dura realidad: el abandono y maltrato que sufren millones de perros en el mundo.

La conmemoración fue impulsada en 2004, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara sobre una estadística alarmante: el 70% de los perros del planeta no tiene un hogar. A partir de ese dato, se estableció esta jornada para reflexionar sobre el cuidado, la adopción responsable y el bienestar animal.

Además de ser compañeros leales, los perros ocupan un lugar fundamental en múltiples aspectos de la sociedad: trabajan como lazarillos, terapeutas, bomberos, policías y rescatistas, entre otras funciones. También se han convertido en verdaderas estrellas de las redes sociales, donde conquistan con su ternura y personalidad.

En la foto, «Trompa Negra», murió envenenado en mayo de 2023