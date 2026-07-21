Lincoln: Apareció un brote de triquinosis que ya afectó a más de 20 personas

El brote de triquinosis detectado en la ciudad de Lincoln continúa en aumento y ya suma 25 personas afectadas, según confirmó la Secretaría de Salud de ese municipio. Los casos están relacionados con el consumo de carne de cerdo y chacinados adquiridos en una misma carnicería de esa localidad.

Según lo informado por el secretario de Salud, Jorge González, los casos más recientes fueron detectados en las localidades de El Dorado (partido de L. N. Alem) y Martínez de Hoz.

De acuerdo con la investigación epidemiológica, las personas afectadas consumieron productos adquiridos en la misma carnicería del barrio Plaza España de Lincoln.

Según ha recabado La Posta, del total de infectados, cinco han sido confirmados por laboratorio, mientras que los restantes son personas con sintomatología que consumió la carne de cerdo adquirida en la misma carnicería en las fechas establecidas como probables de venta de los chacinados contaminados.

Las autoridades sanitarias indicaron que, hasta el momento, no se ha logrado identificar el criadero de cerdos infectado que le ha dado origen al brote, por lo que la investigación continúa para determinar la procedencia de la carne contaminada.

Fuente: https://lapostadelnoroeste.com.ar/