El Hogar de Ancianos San José de Chacabuco cumplió 125 años

Fundado el 4 de agosto de 1901, el Hogar de Ancianos San José celebró 125 años de vida institucional, consolidándose como un símbolo de solidaridad, compromiso y vocación de servicio. Desde hace más de un siglo brinda atención, contención y cuidado a los adultos mayores de la comunidad, dejando una huella imborrable en la historia de Chacabuco.

El Intendente Municipal, Dr. Darío Golía, saluda y felicita a la actual Comisión Directiva del Hogar de Ancianos San José al conmemorarse el 125° aniversario de la institución.

Asimismo, hace extensivo el reconocimiento a todas las personas que, a lo largo de su historia, integraron las distintas comisiones directivas y colaboraron desinteresadamente con el crecimiento y fortalecimiento de esta emblemática entidad, recordando también con profundo respeto a quienes hoy ya no están.

En este nuevo aniversario, el Municipio de Chacabuco acompaña a toda la familia del Hogar San José y renueva su reconocimiento por la invaluable tarea que la institución desarrolla en favor de las personas mayores.