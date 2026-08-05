5 de agosto de 1865. Fundación de Chacabuco

Chacabuco nació como consecuencia directa de la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, para premiar con tierras a los soldados de la Guardia Nacional de la campaña.

El decreto respectivo, del 5 de Agosto de 1865, expresó que para premiar «el patriotismo y decisión de la Guardia Nacional de la Provincia en la lucha en el Paraguay, se encargaba al Departamento Topográfico el trazado de un pueblo y amojonamiento, cuyas parcelas se entregarían a los valientes soldados».

El 5 de Agosto de 1865 se ordenó el trazado del pueblo.

La dependencia mencionada trabajó raudamente y los planos fueron aprobados por decreto en noviembre de 1865. Asimismo, se designó al Juez de Paz y se estableció que una comisión de vecinos respetables debían intervenir en todo lo relativo a la fundación, ubicación, mejoramiento del pueblo y construcción de obras públicas. Esta comisión fue conocida popularmente como la “Comisión Fundadora”.

El 7 de enero de 1866 tomó posesión de su cargo el Sr. Duberty, primera autoridad constituida en el partido, cuando aún carecía de población.

La futura localidad fue erigida con dificultades. En principio, el lugar elegido en los planos como centro de la plaza principal, daba a una cañada. Tuvo que cambiarse la ubicación. Así, el 5 de febrero de 1866, reunidos el agrimensor Sr. Lynch, el Juez de Paz Sr. Duberty, y miembros de la Comisión Fundadora, se clavó un rústico mojón de ñandubay, en el punto elegido para el centro de la plaza formalizando las cuestiones protocolares.