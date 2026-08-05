Colocan elementos rebatibles y demarcan espacio públicos de Chacabuco

La Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de Mauricio Yonna, llevó adelante una nueva jornada de trabajo destinada a mejorar el ordenamiento del tránsito y la organización de los espacios de estacionamiento en distintos puntos de la ciudad.

Se realizó la colocación de demarcadores rebatibles y la demarcación horizontal de sectores de estacionamiento de uso exclusivo, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, optimizar la circulación y garantizar una correcta identificación de los espacios habilitados.

Las tareas se desarrollaron frente a la Plaza General San Martín, en el sector del comercio Cristopher, y sobre calle Almirante Brown, frente a la Guardería Municipal «Rayuelas».

Los trabajos fueron ejecutados de manera articulada entre la Subsecretaría de Seguridad y la Cooperativa Frente Chacabuco SRL.

Desde el área em cuestión destacaron la importancia de continuar avanzando con este tipo de intervenciones, que contribuyen a una ciudad más ordenada y segura.