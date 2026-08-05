Día no laborable para el Municipio y la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco

Este miércoles 5 de agosto, aniversario de la fundación de Chacabuco, es día “no laborable” para el personal municipal. Se mantendrán las guardias correspondientes para garantizar la prestación de los servicios.

Por su parte, la Cooperativa Eléctrica informó que sus oficinas administrativas permanecerán cerradas. Como es habitual, las guardias técnicas y de reclamos operativos prestarán servicio con total normalidad para garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales.