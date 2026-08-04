Quedaron inauguradas dos nuevas cuadras de pavimento en Chacabuco

El intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, inauguró este lunes dos nuevas cuadras de pavimento en el barrio Procrear, una obra ejecutada con fondos de la Tasa de Infraestructura Urbana y Social (TIUS) del Municipio sobre calle Santiago del Estero, entre Montesano y calle 630.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de la obra para el crecimiento del barrio y confirmó la continuidad de los trabajos hasta completar las cuatro cuadras proyectadas. “Es una gran alegría dar por culminadas las primeras dos cuadras. La tercera ya fue pavimentada y en los próximos días comenzará la ejecución de la cuarta para completar el proyecto sobre calle Santiago del Estero. Sabemos lo que significa el pavimento: genera desarrollo, mejora la calidad de vida de los vecinos y potencia el crecimiento de toda la comunidad”, expresó Golía.

El intendente remarcó además el avance del plan de infraestructura que lleva adelante el Municipio. “Con esta inauguración ya son 24 las nuevas cuadras de pavimento ejecutadas durante nuestra gestión, más las obras de cordón cuneta llegamos a 33 cuadras realizadas. Siempre seguimos proyectando el desarrollo de Chacabuco con nuevos desafíos y nuevas obras para la ciudad. Hace pocas semanas presentamos el Código de Ordenamiento Urbano, una herramienta fundamental para planificar el crecimiento de Chacabuco en los próximos años”, señaló.

También agradeció el acompañamiento de los vecinos y vecinas presentes, el trabajo de la Cooperativa Eléctrica y el compromiso de las distintas áreas municipales que hicieron posible la ejecución de la obra.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Procrear, Mauro Varela, valoró la concreción de un proyecto esperado por los vecinos. “Quiero agradecerte a vos, Darío, y a todo el equipo. Esto era algo que no creíamos posible. Era una obra que venía postergada desde hacía muchos años, por eso, en nombre de todo el barrio, queremos agradecerles por cumplir el compromiso asumido con los vecinos y vecinas”, expresó.