Los jubilados que cobran la mínima perdieron un 42% de su poder adquisitivo

Los jubilados que perciben el haber mínimo más el bono cobran en la actualidad poco más de $489 mil. Es lo que surge de añadir al haber mínimo de $419.775 los $ 70 mil que reciben bajo la forma de un bono extraordinario y que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

NOTA RECOMENDADA: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/los-jubilados-que-cobran-la-minima-perdieron-un-42-de-su-poder-adquisitivo/