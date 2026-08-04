Hay 2 mil camiones varados por la nieve en Cristo Redentor

El presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), Carlos Messina, analizó este lunes en Cadena 3 la crítica situación que atraviesa el Paso Cristo Redentor debido a un temporal de nieve, que calificó como inedito en las últimas décadas.

Según el directivo, la intensidad y prolongación del fenómeno climático no se registraba desde hace «30 o 40 años», lo que ha provocado que el Corredor Bioceánico permanezca cerrado por un período de casi 20 días.

Esta parálisis afecta una ruta comercial estratégica, que conecta no sólo a Argentina con Chile, sino que es el nexo fundamental para cargas provenientes de Brasil, Paraguay y Uruguay con destino a los puertos del Pacífico.

NOTA RECOMENDADA: https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/por-historico-temporal-de-nieve-hay-2-mil-camiones-varados-hace-20-dias-en-el-paso-cristo-redentor_580029