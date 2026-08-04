El Municipio de Chacabuco reconoció a César Lucci, jubilado tras 42 años en la Delegación O´Higgins

Este lunes, el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, recibió en su despacho a Cesar Lucci, quien se acogió al beneficio de la jubilación tras prestar 42 años de servicio en la Delegación de O’Higgins, habiendo ocupado también el cargo de Delegado.

“Primero quiero agradecer a César, a quien nos toca saludarlo después de 42 años de servicio en el Municipio, hoy se retira para acceder a sus beneficios jubilatorios. Son 42 años de trabajo, de esfuerzo, que han pasado durante diferentes gestiones, con el mayor de los respetos siempre trabajando juntos. Lo recuerdo siempre con la mejor actitud”., destacó Golía.

“Toda tu familia debe estar orgullosa de esta trayectoria, desempeño en el ámbito laboral y sin dudas también todo el pueblo de O’Higgins por el que trabajas incansablemente”, continuó Golía.

“Hemos trabajado siempre con total libertad, con mucho respeto y valoro mucho eso. Tuve la suerte de trabajar con todos los intendentes de la democracia, con quien más tiempo hemos trabajado y siempre muy bien, así que agradecerte por todo Darío”, destacó por su parte Lucci.

Fueron parte del reconocimiento el Delegado de la localidad de O’Higgins, Martín Rondina y la Secretaria de Gestión Territorial y Capacitación, Karina Geloso.