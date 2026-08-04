Axel Kicillof convocó a marchar contra la ley de extranjerización de tierras

Este lunes, el gobernador bonaerense convocó al peronismo provincial a movilizar el próximo jueves 6 al Congreso. Se espera que ese día el Senado trate la iniciativa, por eso distintos sectores llaman a marchar al Palacio Legislativo para expresar el repudio al proyecto de extranjerización de tierras.

En las últimas horas, el Gobierno nacional volvió a modificar su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en un intento por conseguir los votos que le permitan aprobar la iniciativa en el Senado. La Libertad Avanza ahora ya no propone eliminar por completo los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, pero sí pretende que el tope pase del 15% actual a un 25%. Sin embargo, los cambios no logran convencer a la oposición.

En ese contexto, el gobernador bonaerense se sumó a la convocatoria y llamó a sus funcionarios a participar de la jornada de protesta.

También amplió el llamado a todo el Movimiento Derecho al Futuro y al Partido Justicialista bonaerense, en su calidad de presidente del partido a nivel provincial. De todas maneras, la participación del gobernador aún no está confirmada y sus allegados aseguran que el miércoles confirmará si él mismo encabezará la columna o no.

«La ley que el Gobierno denomina Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es un plan sistemático para llevar adelante un proceso de extranjerización de las tierras argentinas», exclamó este lunes el ministro de Gobierno de la PBA, Carlos Bianco.

Fuente: https://www.diagonales.com/