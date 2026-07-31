Tormentas y fuertes vientos en todo el país: alerta naranja para el AMBA en el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un temporal de lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento que afectará a gran parte de Argentina durante el cierre de julio y el inicio de agosto.

La alerta naranja por tormentas ya está vigente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que otras regiones enfrentan advertencias por nevadas y vientos intensos. Solo Misiones, Chubut y Tierra del Fuego permanecen fuera del alcance del fenómeno.

Situación en el AMBA: alerta naranja por tormentas severas

El viernes 31 de julio, el AMBA recibirá el impacto de un sistema de tormentas impulsado por la convergencia de aire templado y húmedo proveniente del norte con un frente frío que avanza sobre el centro del país.

Según el SMN y datos de Meteored, las primeras precipitaciones aisladas podrían registrarse durante la mañana, pero la actividad más intensa se concentrará entre la tarde, la noche y la madrugada del sábado.

Se estiman acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en focos localizados. Algunas celdas de tormenta podrían alcanzar intensidad severa, con caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas que superarían los 70 km/h. Las probabilidades de precipitación aumentarán progresivamente: entre 10% y 40% por la mañana, hasta 70% por la tarde y 100% durante la noche.

La temperatura máxima esperada para el viernes es de 21 °C, con una mínima de 14 °C. La alerta naranja abarca el AMBA, el norte de la provincia de Buenos Aires hasta los límites con Santa Fe y Entre Ríos, y se extiende hacia el sur hasta la Costa Atlántica. El resto de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla.

Fuente: https://www.cadena3.com/