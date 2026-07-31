Municipio y Provincia avanzan en la implementación del transporte público en Chacabuco

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este jueves una conferencia de prensa junto al Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. Ambos brindaron detalles del proyecto que implementará el sistema de Transporte Público en Chacabuco.

«Hoy traemos una muy buena noticia. Hace tiempo, a través de un estudio de la UTN, se definió la importancia de avanzar con el transporte público en Chacabuco, no solo como un beneficio para todos los vecinos y vecinas, sino también para descomprimir el tránsito vehicular y reducir accidentes», expresó Golía, y añadió: «hoy damos un paso más, junto a los equipos técnicos, para que el transporte público sea una realidad en los próximos meses en Chacabuco».

Por su parte, el Ministro Marinucci manifestó: «Es un factor fundamental para comprometerse en un servicio sostenible. Hoy contamos con los recursos económicos de la Provincia, con una decisión del Gobernador de tener este servicio de Chacabuco con tres unidades y tres recorridos, y poder tener una expansión en un futuro».

Expresó además que desde el gobierno provincial se llevó adelante un aumento en el subsidio en el transporte del interior de la Provincia, para llegar con ese servicio en cada distrito que así lo requiera.

Además, tras la conferencia, Marinucci y el Subsecretario de Transporte, Damián Contreras, hicieron entrega de bicicletas y cascos de motocicleta para el Municipio.

Participaron también de la jornada la Senadora Provincial, Valeria Arata; el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el Secretario General, Gustavo Masci; el Secretario de Asuntos Municipales, Hugo Moro; el Asesor Letrado municipal, Matías Sassoni; y el Jefe de Compras, Fabián Cattáneo.