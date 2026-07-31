La siembra de trigo está pausada en el sur bonaerense por excesos hídricos

La siembra de trigo quedó a un paso de completarse en la Argentina, pero el cierre de la ventana de implantación encuentra el obstáculo del exceso de humedad, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según el relevamiento semanal de la entidad, las labores avanzaron apenas 0,7% en la última semana, alcanzando el 98,4% de las 6,5 millones de hectáreas previstas para la campaña 2026/27.

El freno se concentra en el sur del área agrícola, especialmente en el Sudeste bonaerense, donde la combinación de elevada humedad ambiente y suelos saturados impide el ingreso normal de sembradoras y equipos de apoyo.

Pero el mismo factor que hoy complica las tareas en el sur es el que sostiene el buen panorama productivo en gran parte del país: la adecuada oferta hídrica favorece el crecimiento y desarrollo del cereal y permite que 99,7% del área implantada presente una condición entre normal y excelente.

Esto se da en el centro y norte agrícola, que muestran lotes con muy buen estado vegetativo y reservas de humedad favorables, el sudeste bonaerense enfrenta un escenario donde las precipitaciones acumuladas y la falta de piso retrasan la etapa final de la campaña.

Con casi toda la superficie ya sembrada, el foco del mercado comienza a desplazarse desde el avance de implantación hacia la evolución climática de agosto, clave para determinar si las hectáreas aún pendientes podrán incorporarse finalmente y cómo evolucionará el potencial de rendimiento del principal cereal de invierno argentino.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/