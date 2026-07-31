Muere a los 66 años una leyenda del fútbol y del Milan

El AC Milan anunció este viernes la muerte de Franco Baresi a los 66 años y lo despidió con el mensaje «6 Por siempre Capitán». El histórico defensor había sido operado en 2025 por un nódulo pulmonar, recogen medios locales.

«La historia del Milan llora la desaparición de Franco Baresi», expresó el club, que destacó que su legado y su camiseta número 6 «serán para siempre parte fundamental del ADN» de la institución.

Baresi desarrolló toda su carrera en el Milan, donde jugó entre 1977 y 1997, disputó 719 partidos oficiales, fue capitán durante 15 temporadas y conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia. Desde 2020 era vicepresidente honorario del club y en 2024 celebró 50 años de vínculo con la institución.

Con la selección de Italia, integró el plantel que se consagró campeón del mundo en España 1982, pero su mayor protagonismo llegó en los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994. En ese último mundial protagonizó una de las historias más recordadas de su carrera: volvió a jugar apenas veinticinco días después de una operación de menisco y disputó los 120 minutos de la final contra Brasil, en la que Italia cayó por penales.

Baresi tenía liderazgo, calidad defensiva y una capacidad sobresaliente para leer el juego, con lo que se transformó en un referente para varias generaciones de futbolistas.