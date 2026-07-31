31 de julio. Día Nacional de la Siderurgia

Esta efemérides se celebra en conmemoración de la fecha de 1948 en la que falleció el ingeniero militar Manuel Savio, precursor de esta industria en Argentina.

Militar e ingeniero, Savio estaba preocupado y ocupado en desarrollar la industria pesada en el país. En ese sentido, creó la Escuela Superior Técnica en 1930 y fue autor de la Ley 12.709 de 1941, que disponía la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, de la que fue designado director. Desde allí impulsó la industria química pesada, lo que permitió abrir las plantas químicas de Río Tercero, José de la Quintana y Tucumán.

Además creó el Plan Siderúrgico Argentino, aprobado por la Ley 12.987 de 1947; y a través de la cual surgió la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), en la que fue su primer presidente.

Entre sus obras destacan “Política argentina del acero” (1942), “Política de la producción metalúrgica argentina” (1944) y “Conceptos que fundamentaron el proyecto de la ley de Fabricaciones militares” (1944).

Savio falleció de manera sorpresiva el 31 de julio de 1948, lo que dio por finalizado muchos proyectos. Su principal aporte fueron sus reflexiones sobre la necesidad de alcanzar la independencia a partir del desarrollo la industria pesada, y que era de suma importancia producir acero, explotando los yacimientos minerales del país.