Milei anunció la reforma del Banco Central con una nueva embestida contra CFK

El Presidente Javier Milei anunció por cadena nacional un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, pero convirtió una presentación institucional en un nuevo discurso de confrontación política. Con fuertes acusaciones contra Cristina Kirchner, el Congreso y la dirigencia de las últimas décadas, volvió a plantear que toda la inflación argentina es producto de una «estafa» de la política.

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