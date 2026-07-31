Chacabuco participó del Encuentro Regional sobre Políticas Ambientales y Sustentabilidad

La Municipalidad de Chacabuco estuvo presente este jueves en el 3° Encuentro del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe), realizado en la ciudad de Lobos, donde participaron representantes de 22 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires.

En representación del intendente municipal, Darío Golía, asistieron el Director de Gobierno, Silvio Núñez, y la Directora de Protección Ambiental, Florencia Adducci.

La jornada tuvo como eje central las políticas ambientales y la sustentabilidad, promoviendo el intercambio de experiencias de gestión entre los municipios participantes. Además, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) presentó el programa «Municipios Sustentables», junto con distintas líneas de financiamiento destinadas a proyectos de desarrollo regional, planificación ambiental, gestión integral de residuos y políticas orientadas al cuidado del ambiente.

Al finalizar el encuentro, Silvio Núñez destacó la importancia de estos espacios de articulación regional y expresó: “Estos espacios son fundamentales porque permiten compartir experiencias exitosas, generar vínculos entre municipios y construir soluciones en conjunto para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.