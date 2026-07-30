Luis Alberto «Pepi» Canay dará una charla en Chacabuco

El lunes 3 de agosto se presentará en Chacabuco el profesor Luis Canay para brindar una charla denominada «Pirámide de construcción del futbolista». La misma tendrá lugar en el anexo del club Rivadavia y será a las 19:30. El evento está organizado por la Municipalidad de Chacabuco, la Dirección de Deportes y la Liga Deportiva.

La pirámide de construcción del futbolista organiza la formación deportiva en etapas progresivas: la técnica base, el desarrollo físico y la comprensión táctica. Este modelo por fases asegura que el jugador de alto rendimiento se desarrolle de manera sólida, sin saltar etapas claves en su crecimiento.

El profesor Luis Alberto Canay es un destacado preparador físico que cuenta con una extensa y consolidada trayectoria también a nivel internacional de más de 20 años en el fútbol de alto rendimiento. Se inició como jugador en las divisiones juveniles del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, llegando a integrar el plantel del torneo Proyección 86.

También jugó en el fútbol del ascenso, en Villa San Carlos, y Defensores de Cambaceres. Luego, su carrera deportiva continuó en México, ya como preparador físico en la liga de ese país, trabajando en el cuerpo técnico de varios equipos importantes como Chivas de Guadalajara, América, Santos Laguna, Atlas, Tigres, Morelia, Puebla, entre otros.

Canay regresó a la Argentina, y asumió el cargo de director del área de performance del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, un espacio interdisciplinario que articula la preparación física, el área médica y la kinesiología para potenciar integralmente desde primera división hasta las categorías juveniles a sus jugadores.

Además de su rol institucional es disertante frecuente en cursos de formación para directores técnicos de categorías infanto juveniles y capacitación en metodología de entrenamiento deportivo.

Informe: Javier Galante