Darío Golía inauguró luminarias LED en el barrio Néstor Kirchner de Chacabuco

Este miércoles, el Intendente Municipal de Chacabuco encabezó el acto de inauguración y encendido de la nueva iluminación LED en el barrio Néstor Kirchner, una obra que abarca 15 cuadras sobre las calles Cadelago, entre Acceso Hipólito Yrigoyen y Junín, Villegas, La Plata, y Junín, más los pasajes Olmedo y Cámpora.

Durante el acto, el jefe comunal expresó su satisfacción por concretar una nueva mejora para el barrio y recordó la transformación que experimentó el sector en las últimas dos décadas. «Me llena de alegría llegar a este lugar, donde hace 23 años había una montaña de piedras y hoy vemos un barrio que proyectamos, que creció y se desarrolló con espacios públicos, un parque infantil, servicios y el suelo consolidado. Hoy estamos inaugurando iluminación LED en 15 cuadras, una obra que mejora la seguridad ciudadana, la seguridad vial y la calidad de vida de todos los vecinos», manifestó Golía.

Con esta intervención, el Municipio continúa avanzando con el plan de recambio e instalación de luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, incorporando tecnología que brinda mayor eficiencia energética, mejor iluminación y más seguridad para la comunidad.