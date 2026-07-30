El abogado de CFK anunció que la expresidenta “podría ser candidata” en 2027

Javier Borrego, el nuevo defensor de la titular nacional del Partido Justicialista, hizo el anuncio este miércoles en la conferencia de prensa motivada por la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que revea la sentencia.

“Cristina Fernández de Kirchner se podría presentar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)”, afirmó Borrego, quien fundamentó su posición en el hecho de que “las Primarias no son elecciones para un cargo público” y, por ende, podrían no estar alcanzadas por la inhabilitación perpetua que pesa sobre CFK: “En principio son elecciones preparatorias de las futuras elecciones para un cargo público, por lo tanto se podría presentar”, dijo el letrado.

Luego, sobre el impacto que la determinación podría tener en el escenario político nacional, el abogado completó: “Ahora, si se presenta el respaldo electoral puede ser difícil para algunos de la oposición… Entonces, ¿qué ocurre? Hay un proyecto de ley para suprimir las PASO. Todo está relacionado”.

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