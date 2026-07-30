Ford reducirá la producción en la planta de General Pacheco y asoma el fantasma de los despidos

La constante caída de la demanda llevó a Ford Argentina a tomar la decisión de implementar una reducción de la velocidad de línea en la producción nacional de la pickup Ford Ranger. Se trata de una determinación en medio de la crisis generalizada de la producción automotriz local.

«Vamos a adecuar el volumen diario de producción para alinearlo con el nivel de demanda que estamos observando en la región. Esta medida contempla ajustar la velocidad de la línea, con el objetivo de adecuar la producción a las condiciones actuales del mercado», le dijeron desde Ford a Infobae.

Si bien no está confirmado oficialmente aún, la reducción a aplicar estaría en torno al 17% a partir del mes de octubre, aunque con un escenario dinámico como el actual, ambas variables podrían modificarse, algo que se evaluará durante agosto y septiembre.

La empresa no informó si esta decisión de retraer el volumen en el último trimestre del año implicará suspensiones o pérdidas de fuentes laborales aunque en la planta comenzó a correr el rumor de un inminente recorte de puestos de trabajo. Como para tener referencia, el año pasado, el aumento de la velocidad de producción había permitido crear 150 nuevos puestos de trabajo en la planta de General Pacheco.

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