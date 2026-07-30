San Juan: 7 muertos al caer un helicóptero de control de incendios forestales

Siete personas murieron este miércoles por la caída de un helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en la zona del Parque Ischigualasto, en la provincia de San Juan, cuando se dirigía a La Rioja a combatir incendios forestales.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que las víctimas fueron identificadas como Rubén Castro, jefe de Bomberos y comisario inspector; Jorge Carbajal, comisario inspector y segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general y subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela; y los brigadistas de la AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/san-juan-7-muertos-helicoptero/