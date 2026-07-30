30 de julio. Día Mundial contra la trata de personas

El Día Mundial contra la Trata de Personas es un evento anual que se celebra en todo el mundo el 30 de julio . Este día fue establecido el 18 de diciembre de 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de: Sensibilizar y promover la protección de los derechos de las víctimas de la trata.

El tema del Día Mundial contra la Trata de 2026, «Atrapados detrás de la estafa», alerta sobre una forma de trata de personas que está creciendo rápidamente, en la que los grupos de delincuencia organizada transnacional explotan a personas para llevar a cabo fraudes a escala industrial. Las víctimas son objeto de trata con fines de criminalidad forzada y se ven obligadas a participar en operaciones de estafa en línea. Esta forma de explotación está estrechamente vinculada a la ciberdelincuencia, el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la corrupción, lo que pone de manifiesto la naturaleza cada vez más interconectada de la delincuencia organizada.

Los traficantes suelen reclutar a las víctimas a través de anuncios de empleo falsos que prometen oportunidades laborales legítimas en el extranjero. Convencidas de que están aceptando un trabajo auténtico, las víctimas viajan a otro país solo para encontrarse confinadas en complejos ilegales destinados a estafas.

En estos recintos, se obliga a las víctimas a cometer fraudes cibernéticos, como estafas románticas, fraudes con criptomonedas y otras estafas en línea que tienen como objetivo a personas de todo el mundo. Se las mantiene bajo vigilancia constante y se las somete a violencia, amenazas, servidumbre por deudas y cuotas de trabajo exigentes, lo que las deja atrapadas en una situación de miedo con pocas oportunidades de escapar.

En Asia Oriental y Sudoriental, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que las estafas causaron pérdidas económicas de entre 18.000 y 37.000 millones de dólares solo en 2023. Una gran parte de estas pérdidas está relacionada con estafas llevadas a cabo por grupos de delincuencia organizada con sede en la región.

Fuente: https://www.un.org/es/observances/end-human-trafficking-day