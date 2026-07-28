La producción de leche desaceleró su crecimiento

La producción lechera argentina continuó creciendo durante junio, aunque a un ritmo mucho más moderado que en los meses anteriores y cerró el primer semestre de 2026 con un incremento acumulado del 5,2% interanual, mientras que en junio la diferencia con igual mes del año pasado se redujo a apenas 1,6%, lo que confirma una clara desaceleración de la actividad.

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