Kristalina Georgieva elogió a Milei y Caputo pero adelantó que no habrá más fondos

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, inició este lunes su visita oficial a la Argentina con un fuerte respaldo al programa económico de Javier Milei. Tras reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, la titular del organismo aseguró que el país «está en una posición mucho más sólida» y ratificó el acompañamiento del Fondo a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Sin embargo, adelantó que el FMI no cree necesario prever fondos para rescatar al gobierno de Javier Milei el año que viene, justamente cuando la Argentina deberá pagarle al organismo internacional unos U$S 6500 millones. Será el primer año en el que el resultado neto favorecerá al FMI. “Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró Georgieva, e insistió en que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.

En su último día en el país, este martes, la titular del FMI viajará a Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde su anfitrión será el CEO de YPF, Horacio Marin.