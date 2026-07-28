La Liga de Intendentes bonaerenses pretende colocar al próximo Gobernador

Los once jefes comunales provinciales que conforman la denominada Liga de Intendentes se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y aprovecharon el encuentro para enviar una señal política de cara a la etapa que viene. Sostienen que el próximo candidato a gobernador del PJ debe surgir de la gestión territorial y de la experiencia de quienes administran los municipios.

El espacio, que busca consolidarse como una cuarta referencia dentro del peronismo provincial, está integrado por Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno), Juan Pablo García (Dolores), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (La Costa), Marisa Fassi (Cañuelas) y Gustavo Menéndez (Merlo).

En medio de la discusión sobre el futuro liderazgo del peronismo bonaerense, los intendentes sostienen que la conducción de la Provincia debe quedar en manos de alguien que conozca de primera mano las necesidades de los vecinos, con experiencia en la gestión cotidiana y capacidad para dar respuestas concretas desde el territorio.

El mensaje también funciona como una reivindicación del peso político que los municipios buscan recuperar dentro del armado justicialista. Los jefes comunales consideran que son quienes mantienen el vínculo más directo con la ciudadanía y que esa cercanía debe reflejarse al momento de definir las candidaturas para los próximos años.

En paralelo, la Liga fijó posición sobre otro de los debates abiertos en el PJ: la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Los intendentes defendieron las PASO como un mecanismo democrático para ordenar la competencia interna, construir consensos y permitir que la sociedad participe en la definición de las candidaturas.

Fuente: https://www.diagonales.com/