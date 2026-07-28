El pavimento avanza en el Barrio PROCREAR de Chacabuco

La obra de pavimentación en el barrio PROCREAR continúa con el hormigonado de la tercera cuadra sobre calle Santiago del Estero, entre calle 636 y Pasaje 2, de un total de cuatro cuadras proyectadas.

Los trabajos son supervisados por la Subsecretaría de Obras Públicas, a cargo de Patricia Sorichillo, junto al equipo técnico del área, y ejecutados por el sector de Obras Civiles de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco.

Además, en los próximos días quedarán habilitadas las dos primeras cuadras, una vez cumplido el tiempo de fraguado del hormigón, garantizando así las condiciones necesarias para su correcta utilización.

En el mismo barrio también se concretó la extensión de la red de gas natural, una obra que fue posible gracias a las gestiones realizadas por el jefe comunal ante la empresa Camuzzi, que se hizo cargo de la colocación de la llave de suministro y de las tareas necesarias para brindar el servicio a las familias del sector.

Con estas obras, el Municipio continúa mejorando la infraestructura y los servicios, acompañando el crecimiento y desarrollo del barrio PROCREAR.