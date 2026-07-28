Fútbol de Chacabuco: Rivadavia se quedó con el torneo Apertura Femenino

El domingo pasado se definió la primera etapa del campeonato femenino de fútbol de Primera división organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco, donde está en juego la Copa Mauricio Andrés Paz.

En el estadio Ruperto Villareal del club Rivadavia, el local le volvió a ganar 1 a 0 a Huracán y se quedó con el torneo Apertura. El único gol del partido fue marcado por Catalina López, de tiro libre, a los 38 minutos de juego. Así, Rivadavia se ha quedado con el primer torneo del año.

Ahora, a partir del próximo sábado, las chicas del Celeste empezarán a jugar el Torneo Regional Federal amateur; enfrentarán al club 9 de julio. Los dos equipos de nuestra liga jugarán a partido y revancha y el ganador seguirá en el torneo. Aún no está confirmada la hora.

También hay que decir que el entrenador Federico Forte ha dejado de entrenar la Primera división femenina y ha pasado a dirigir a los varones del club Rivadavia. A partir del próximo partido, las chicas tendrán nuevo DT.

Informe: Javier Galante / Foto: Diario Cuatro