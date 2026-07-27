Kicillof y Alak homenajearon a Evita y llamaron a construir una alternativa al gobierno de Milei

A 74 años del paso a la inmortalidad de Eva Perón, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezaron un homenaje en Plaza Moreno, donde reivindicaron el legado de la «abanderada de los humildes», cuestionaron las políticas del gobierno de Javier Milei y convocaron a reorganizar al peronismo para construir una alternativa política.

La ceremonia, organizada por la Comisión Permanente de Homenajes a Eva Perón, reunió a más de 800 personas al pie del busto que recuerda a Evita en la capital bonaerense, un espacio que cada año congrega a militantes, organizaciones sociales, sindicales y dirigentes del peronismo para mantener viva su memoria.

Axel Kicillof aseguró que los homenajes realizados en distintos puntos del país demuestran que la figura de Eva Perón sigue siendo una referencia central para amplios sectores de la sociedad. «Hoy la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina se llenan de homenajes para mantener viva la memoria de Evita», señaló.

El gobernador remarcó que uno de los principales legados de la dirigente peronista fue la ampliación de derechos sociales. «Ella nos enseñó que detrás de cada necesidad hay un derecho y una obligación; por eso nuestro deber no es solo denunciar los problemas, sino brindar respuestas y soluciones concretas para nuestro pueblo», sostuvo.

«El mejor homenaje que le podemos hacer a Evita es organizarnos, no arrodillarnos ante las potencias foráneas y ser más solidarios que nunca para construir una alternativa que le devuelva a este pueblo el futuro que se merece», concluyó.

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