Encontraron el cuerpo del último pescador desaparecido en el Río de la Plata

El cuerpo de Damián Giubu, el último de los cinco pescadores que permanecía desaparecido desde el pasado 14 de junio, fue identificado por su hermana después de haber sido encontrado el sábado en la costa del partido bonaerense de Magdalena.

Giubu fue localizado en la costa del campo La Vasquita, en la zona de Bartolomé Bavio. Con su identificación, las autoridades confirmaron que fueron encontrados los cuerpos de Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Damián Giubu.

Los cinco hombres habían ingresado al Río de la Plata a la altura de Hudson y no regresaron. Tras varias horas de haber perdido contacto con ellos, las familias presentaron la denuncia correspondiente y se desplegó un amplio operativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina, con la participación de bomberos, Defensa Civil, guardaparques y voluntarios.

Qué pasó con la embarcación, la clave

Las condiciones meteorológicas en el momento de la partida eran buenas, por lo que se descartó la hipótesis de un temporal. El jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval, Fernando Rodríguez, explicó ni bien comenzó la búsqueda que “en algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”.

El hallazgo puso fin a una búsqueda que se extendió durante seis semanas y la investigación judicial se concentra ahora en establecer qué ocurrió con la embarcación en la que navegaba el grupo.

Fuente: https://dib.com.ar/