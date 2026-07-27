Cientos de niños y niñas disfrutaron del inicio de las vacaciones de invierno en la EAC de Chacabuco

La Escuela de Actividades Culturales, dependiente de la Municipalidad de Chacabuco, dio inicio este sábado a la programación de Vacaciones de Invierno 2026 con una jornada que reunió a más de 500 niños y niñas, acompañados por sus familias, en la sede de Avellaneda 127.

Durante toda la tarde, los presentes disfrutaron de una propuesta libre y gratuita con juegos, manualidades y el espectáculo del Mago Ezequías, quien brindó un show lleno de humor, magia e interacción. Además, compartieron una merienda con chocolate caliente y tortas fritas.

Las actividades continuaron el domingo 26, en el Parque Temático (Villegas 620, entre Carlos Gardel y Cadelago). Durante la jornada, los presentes participaron de los distintos talleres de la EAC, coordinados por el profesor Marci Arabia. Además hubo una merienda con chocolate caliente y tortas fritas.

También estuvieron abiertos los espacios de arte, creación y talleres de la Dirección de Niñez y Adolescencia, encabezada por Fernanda Sierro junto a su equipo. A su vez, Valentina Molina y Lautaro Pagano coordinaron las propuestas recreativas del programa Jugar Piola, promoviendo el juego y la participación de los más chicos.

El cierre estuvo a cargo del payaso Chocolate junto a Gotitas de Amor, quienes llenaron el Parque Temático de música, humor y alegría.

Sierro destacó la gran convocatoria y remarcó que estas propuestas «vuelven a poner de relieve la importancia del juego y la recreación como un derecho fundamental de todos los niños y niñas». Asimismo, agradeció el trabajo conjunto de las Subsecretarías de Cultura, a cargo de Julieta Pederzoli, y de Desarrollo Social, encabezada por el profesor Ignacio Unsain, como también el compromiso y la predisposición de todo el personal del Parque Temático para hacer posible una tarde inolvidable para las familias de Chacabuco.