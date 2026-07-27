Fútbol de Chacabuco: Este lunes se completa la fecha que comenzó el sábado

Este lunes por la noche, en el estadio del club Rivadavia, se va a completar la primera fecha del torneo Clausura Copa Mauricio Paz que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. El Celeste recibirá a Racing Club, a partir de las 21:00.

La jornada comenzó el día sábado, en el estadio de River Plate, con la victoria de 9 julio. El ganador del torneo Apertura arrancó con buen pie este segundo torneo del año, ya que venció a Peña La Doce por 2 a 1. Manuel Zanardi y Máximo Puglisi, los dos marcadores centrales, fueron los autores de los goles del Lobo; en tanto que Alejo Olavarriaga había puesto el empate parcial para el Xeneize. En Peña la Doce fue expulsado, en el primer tiempo, Agustín Bartoliche. El árbitro de este cotejo fue Lautaro Martín.

La fecha continuó el domingo con dos partidos. En el estadio Ernesto Zinani, del club Huracán, y con el arbitraje de Julio Morales, el Globo y San Miguel repartieron puntos al empatar 1 a 1. José Sarabí, en el primer tiempo, había puesto en ventaja a Huracán, mientras que cerca del final, Enzo Gianni logró el empate para la visita.

También el domingo, San Martín, como local, se quedó con una gran victoria. En un muy buen partido le ganó 3-2 a Argentino. Para el equipo que dirige Luis Nanni marcaron Bartolomé Gómez, Gonzalo Camile y Mateo Lucas. En tanto que los dos goles de Argentino fueron marcados por Lucas Calderón, que regresó al primer equipo del Azul. El árbitro fue Franco Calogero.

Informe: Javier Galanete