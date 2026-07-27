El 27 de julio se celebra el Día Nacional del Antropólogo en Argentina. Esta fecha conmemora la fundación del Colegio de Graduados en Antropología en 1972, una entidad clave para la jerarquización y defensa de las ciencias sociales en el país.

Es una fecha en la que se pone de relieve la profesión de antropólogo que cada día realizan el estudio del ser humano de forma integral.

Durante la última dictadura militar (1976-1983), las carreras de antropología sufrieron cierres, persecución y censura. La fecha cobró un valor aún más fuerte tras el regreso de la democracia en 1983, consolidándose como un símbolo de resistencia, memoria y compromiso social para los profesionales del país.

En la actualidad, los antropólogos argentinos se destacan en diversas áreas clave, como la Antropología Forense: El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es un referente mundial en la identificación de restos de personas desaparecidas. Arqueología: Investigación del pasado prehispánico y colonial para preservar el patrimonio cultural. Antropología Social: Análisis de problemáticas actuales como la identidad, la migración, la pobreza y los derechos de los pueblos originarios.