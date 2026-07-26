Milei maltrató a Lula en su propio país y profundizó la crisis con Brasil

La visita de Javier Milei a Brasil volvió a tensar al máximo la relación con el principal socio comercial de la Argentina. El Presidente argentino desembarcó en San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro y aprovechó el escenario para lanzar una nueva ofensiva contra Luiz Inácio Lula da Silva, a quien volvió a descalificar con insultos y acusaciones políticas que generaron una inmediata reacción del oficialismo brasileño.

En un discurso cargado de referencias ideológicas, Milei calificó a Lula como un «ladrón», lo llamó «basura calva» y volvió a utilizar expresiones como «zurdos de mierda» para referirse al progresismo latinoamericano. Además, sostuvo que Brasil enfrenta un supuesto «riesgo Lula», una adaptación de su conocido concepto de «riesgo kuka», y aseguró que las próximas elecciones representan una batalla entre la libertad y el socialismo.

El mandatario argentino también se involucró de lleno en la campaña electoral brasileña al respaldar abiertamente a Flávio Bolsonaro y afirmar que el dirigente del Partido Liberal será quien logre «volver a poner de pie» al país. En esa línea, reivindicó su rol de advertir a otras naciones sobre «las mentiras del socialismo» y cuestionó al gobierno de Lula por impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado por el intento de golpe de Estado.

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