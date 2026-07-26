La industria electrónica y electromecánica se desploma en un 44%

La industria electrónica, electromecánica y luminotécnica atraviesa un escenario crítico. El Informe de Actividad Industrial correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborado por CADIEEL, revela que el 44% de las empresas registró una caída de la producción, mientras que solo el 26% logró incrementarla. Entre las que redujeron su actividad, la contracción promedio alcanzó el 31%, lo que evidencia que las dificultades no fueron marginales sino profundas para una porción significativa del sector.

NOTA RECOMENDADA: