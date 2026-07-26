26 de julio de 1952. La muerte de Evita

María Eva Duarte de Perón murió a los 33 años, víctima de cáncer. Nacida en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, creció con tres hermanas y un hermano, criados todos por su madre.

Llegó de muy joven a Buenos Aires, con el sueño de ser actriz. Trabajó en radio y cine. Conoció a Juan Domingo Perón en 1944 y se casó con él después del histórico 17 de octubre de 1945.

Convertida en Primera Dama, lideró la acción social a través de la fundación que llevó su nombre. También se plegó a la lucha por el voto femenino y renunció a ser candidata a vicepresidenta en 1951.

Su cuerpo fue robado y vejado después del derrocamiento de Perón y estuvo enterrado con nombre falso en Milán hasta 1971. Hoy descansa en el cementerio de la Recoleta.