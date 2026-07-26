Empresarios del noroeste bonaerense reclamaron ante Vialidad Nacional por el estado de las rutas

La Federación del Nucleamiento Empresarial del c reclamó por la falta de obras en las rutas 5, 7, 188 y 33, mientras que el organismo nacional informó que, ante la falta de financiamiento público, las intervenciones previstas estarán enfocadas principalmente en tareas de mantenimiento. Es decir, las obras de mayor envergadura dependerán de futuros esquemas de concesión y de inversión privada.

Durante el encuentro, la entidad empresaria entregó un informe que advierte sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan el noroeste bonaerense y su impacto sobre 24 localidades y más de 890.000 habitantes. Según el documento, esos corredores son estratégicos para la producción agroindustrial, el transporte de cargas, la actividad comercial y la conectividad regional, además de ser utilizados diariamente por miles de camiones que trasladan cereales, ganado, insumos agropecuarios y mercaderías, así como por el tránsito vinculado al desarrollo de Vaca Muerta.

Entre los corredores analizados, la Ruta Nacional 5 fue señalada como una de las principales prioridades. El informe indica que por esa vía circulan alrededor de 1.200 camiones por día y que registra más de 50 víctimas fatales al año, por lo que la Federación insistió en la necesidad de completar su transformación en autovía.

El estudio también advierte sobre el deterioro estructural de la red vial, atribuido tanto al incremento sostenido del tránsito pesado como al ascenso del nivel freático, un fenómeno que, según la entidad, acelera el deterioro de pavimentos, banquinas, puentes y alcantarillas.

Fuente: https://dib.com.ar/