Milei fue a Brasil para intervenir en la campaña electoral a favor de Bolsonaro Jr.

El presidente argentino hará este sábado una nueva incursión internacional de alto perfil ideológico en la ciudad de San Pablo, con el objetivo explícito de intervenir en la política interna de Brasil y respaldar la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro.

La visita oficial se da en un marco de explícita tensión con el gobierno de Luiz Inácio «Lula» Da Silva, quien buscará su reelección en los comicios del próximo 4 de octubre.

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