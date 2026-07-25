25 de julio de 1553. Fundación de Santiago del Estero

Fundada por Francisco de Aguirre, Santiago del Estero cumple hoy 473 años como la primera ciudad establecida por los españoles en el actual territorio argentino.

Francisco de Aguirre la fundó con el nombre de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo, en honor al apóstol Santiago, patrono de España, aprovechando la cercanía del río Dulce, que garantizaba agua y tierras fértiles para el asentamiento. Su ubicación estratégica permitió controlar las rutas hacia el Alto Perú y favorecer el desarrollo de la administración colonial.

La ciudad también desempeñó un rol central en la evangelización de la región. Durante la época colonial fue sede de una de las primeras diócesis, convirtiéndose en un importante centro religioso desde donde partieron misiones hacia distintos puntos del país. La devoción a Santiago Apóstol continúa siendo una de las tradiciones más arraigadas, con celebraciones litúrgicas y actividades culturales que cada año reúnen a miles de fieles.

Desde entonces, Santiago del Estero pasó a ser conocida como la «Madre de Ciudades», debido a que desde allí partieron numerosas expediciones que dieron origen a otras ciudades del norte y centro del país.

Con el paso de los siglos, Santiago del Estero se convirtió en uno de los mayores referentes culturales de la Argentina. Es reconocida como la cuna del folclore, tierra donde nacieron y crecieron ritmos como la chacarera, la vidala y el gato santiagueño.