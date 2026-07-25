Jujuy: suspendieron a 180 obreros de la construcción de la Ruta 34 por falta de fondos nacionales

La Uocra de Jujuy denunció que la empresa Chediack no puede sostener la operatividad de la autopista El Cuarteadero – San Pedro ante una deuda acumulada de $19.000 millones por parte del Ejecutivo nacional. La medida rige por 20 días y, de no mediar pago, la paralización será total e indefinida.
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