El intendente de Chacabuco hizo gestiones en la Escribanía General de Gobierno de la Provincia

Darío Golía estuvo este viernes en esa dependencia donde llevó adelante importantes gestiones vinculadas a la regularización dominial de inmuebles en Chacabuco.

Acompañado por la directora de Casa de Tierra, Romina Barbetta, el jefe comunal avanzó en los trámites de escrituración de una de las quintas correspondientes al programa Chacabuco para Todos II, con el objetivo de continuar brindando seguridad jurídica a las familias beneficiarias.

Durante la jornada, además, se realizaron distintas gestiones para impulsar nuevas escrituras destinadas a vecinos de Chacabuco, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de seguir avanzando en la regularización de la tenencia de la tierra y el acceso al título de propiedad.