Con 54 equipos y 550 chicos y chicas, se inauguró en Chacabuco el Torneo de Futsal Infantil “Sergio Dopazo”

Este viernes se realizó el acto de inauguración oficial del 10º Torneo de Futsal Infantil “Copa Sergio Dopazo”, que se desarrolla en el Polideportivo Municipal de Chacabuco. En esta edición participan 54 equipos, divididos en 6 categorías, que reúnen a más de 550 chicos y chicas en las canchas.

“Es un gusto compartir esta nueva edición con todos ustedes. A las familias por estar presentes, por acompañar a los chicos, y a todos los chicos y chicas, los deportistas. Desde el Estado anhelamos la participación, el deporte, la inclusión, la vida sana y saludable”, expresó el Intendente Municipal, Darío Golía, en la inauguración, e hizo referencia además a la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Hace poco terminó el Mundial y nos sentimos orgullosos de nuestro equipo, demostrando que a través del deporte se pueden discutir valores como el respeto, el esfuerzo y la identidad. Con una bandera se visibilizó en todo el mundo el reclamo por nuestras Islas Malvinas”, dijo.

El Intendente expresó además que “se demostró también que no siempre se gana, y eso es la vida: es caerse y volver a levantarse. Diviértanse, jueguen, compitan sanamente, hagan amigos“.

Jorge Giménez, Director de Deportes, y Sergio Dopazo, también hicieron uso de la palabra, agradeciendo el inmenso esfuerzo de todos quienes participan de la organización y de la competencia, destacando el trabajo de los profesores y las familias de los participantes. Además, resaltaron el apoyo del Municipio en el crecimiento de este Torneo cuya primera edición comenzó con 16 equipos y hoy ya cuenta con 54 en competencia.

Luego de las palabras, se pudo disfrutar de un show de la Selección Argentina de Freestyle, quienes invitaron a chicos de distintos equipos a jugar con la pelota frente a los presentes.

Tras el acto oficial, se disputó el partido Inaugural entre Los Lobitos y los Romperedes, de la categoría 2013.