Avanzan varias obras en la infraestructura de escuelas de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, informó que continúan a buen ritmo las obras de infraestructura educativa en distintos establecimientos del distrito, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

En la Escuela Primaria N°45 y la Escuela de Educación Secundaria N°6 avanza la refacción integral de los sanitarios, una obra financiada en su totalidad por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la contratación se realiza a través del Municipio en el marco del convenio suscripto oportunamente.

Asimismo, el jefe comunal destacó el importante avance de la obra de gas en la Escuela de Educación Secundaria N°8, una intervención largamente esperada por la comunidad educativa y que permitirá brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares. En este caso, el financiamiento también es provincial y la contratación se lleva adelante a través del Consejo Escolar.

Golía remarcó que, tras el receso invernal, la EES N°8 iniciará el ciclo lectivo con el servicio de gas natural en funcionamiento, dando respuesta a una demanda histórica y mejorando la infraestructura del establecimiento para alumnos, docentes y personal educativo.