Las ventas en supermercados siguen cayendo

Las ventas en supermercados cayeron 0,7 por ciento interanual en términos reales y acumularon cinco meses consecutivos de bajas frente a igual período del año anterior. En los primeros cinco meses de 2026, el sector registró una contracción acumulada de 2,8 por ciento respecto del mismo lapso de 2025. Así surge de los relevamientos publicados este jueves por el Indec, que reflejan comportamientos diferentes según el canal de consumo.

En la comparación mensual, en cambio, las ventas crecieron 0,9 por ciento respecto de abril, cuando habían mostrado un avance de 0,8 por ciento. El dato refleja una leve mejora frente al mes previo, aunque todavía insuficiente para revertir la tendencia negativa observada durante el año.

Los autoservicios mayoristas también registraron una caída interanual. En mayo, las ventas retrocedieron 2,3 por ciento respecto del mismo mes de 2025 y acumularon cuatro meses consecutivos en baja. Entre enero y mayo, el descenso alcanzó el 3 por ciento.

Al igual que ocurrió con los supermercados, el indicador mensual mostró una recuperación. Las ventas crecieron 2,3 por ciento frente a abril, aunque ese repunte todavía no modificó el balance negativo acumulado en lo que va del año.

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