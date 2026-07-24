Jorge Macri repitió que no descarta una alianza con LLA ante la “amenaza kirchnerista»

Jorge Macri, reiteró que el PRO no descarta una alianza electoral con La Libertad Avanza ante la «gran amenaza» de «volver al kirchnerismo».

El mandatario reconoció que existen diferencias con el Gobierno nacional, pero al mismo tiempo señaló que también tienen “muchos puntos de vista en común” y aseguró que la relación con la administración de Javier Milei «es buena».

“Tenemos una gran amenaza, que es volver al pasado, al kirchnerismo, al populismo, un país que quedó devastado. No podemos permitirnos cometer nuevamente ese error, tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra”, exclamó.

Mientras tanto, en La Libertad Avanza aún no tienen clara su estrategia electoral para la ciudad de Buenos Aires y barajan dos opciones: una alianza con el PRO o una lista aparte con candidato propio.

Ante la segunda posibilidad, desde el PRO insisten con una alianza liderada por un candidato amarillo y que Pilar Ramírez, presidenta de LLA en CABA, se postule a vicejefa de Gobierno.

En tanto, en Casa Rosada consideran que podrían hacer una buena elección en la Ciudad sin aliarse con las tropas amarillas. Sin embargo, no saben si una lista propia tiene la victoria asegurada y por ende podrían aceptar (a regañadientes) una alianza electoral con el PRO.

Fuente: https://www.diagonales.com/