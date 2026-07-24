24 de julio de 1911. Descubrimiento de Machu Picchu

El explorador estadounidense Hiram Bingham llega a Machu Picchu y hace conocer al mundo la existencia de la ciudad de los incas.

Hoy se admite que el hacendado Agustín Lizárraga llegó en 1902, aunque fue Bingham quien documentó en imágenes la existencia de Machu Picchu («Monte viejo», en quichua), además de haber hallado una inscripción que certificaba el paso de Lizárraga nueve años antes. Se llevó unas 50 mil piezas arqueológicas y el gobierno peruano pudo recuperar unas 300.

El Santuario Histórico de Machu Picchu se inscribió como un sitio del Patrimonio Mundial de UNESCO en 1983 y se encuentra entre los mayores logros artísticos, arquitectónicos y de uso de la tierra en cualquier lugar, como legado tangible más importante de la civilización Inca. Según el el Centro de Patrimonio UNESCO WHS, Machu Picchu es reconocido por valores culturales y naturales destacados: los bienes del patrimonio mundial mixto abarcan más de 37 mil hectáreas de laderas de montaña, picos y valles que rodean su corazón. La arquitectura masiva pero refinada de Machu Picchu dialoga excepcionalmente bien con el ambiente natural impresionante, con el que está intrínsecamente vinculado, y convierte este lugar en uno de los 39 sitios reconocidos por la UNESCO como un sitio mixto (Natural y Cultural). Machu Picchu cumple las condiciones de integridad, autenticidad y el requisito de protección y gestión, al tiempo que cumple 4 de los criterios del patrimonio mundial de la UNESCO.