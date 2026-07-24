El Municipio de Chacabuco hizo recambio de luminarias en la Avenida Frondizi

Este jueves, el intendente municipal, Darío Golía, recorrió la obra de recambio de luminarias LED que se lleva adelante sobre la avenida Frondizi, en el tramo comprendido entre la calle Liniers y el estadio del Club Argentino.

La intervención contempla la instalación de nuevos equipos de tecnología LED, que permiten una importante reducción del consumo energético y una mejora sustancial en la calidad de la iluminación, favoreciendo la visibilidad y la seguridad en uno de los principales corredores de acceso al polo deportivo de la ciudad.

Durante la recorrida, Golía destacó que la nueva iluminación «brinda mayor seguridad vial y urbana», al tratarse de una arteria transitada diariamente por niños, jóvenes y familias que concurren a las instalaciones deportivas de los clubes Huracán, Argentino y Los Marinos.

El jefe comunal recordó además que el plan de modernización del alumbrado público ya alcanzó otras importantes arterias de la ciudad, como las avenidas Alsina (continuación), Perón, Solís y Gil, además de los accesos Elguea-Román, Juan XXIII e Hipólito Yrigoyen.