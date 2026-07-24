Axel Kicillof recorrió los avances de la obra de adecuación del cauce del Río Areco

El gobernador de la provincia de Buenos Aires supervisó los avances de las obras de adecuación del cauce del Río Areco, que duplicará la capacidad de conducción del agua y evitará desbordes que puedan producir inundaciones. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto.

Kicillof destacó: “Esta obra sobre el cauce del Río Areco es fundamental para que las vecinas y los vecinos puedan vivir tranquilos y no vuelvan a sentir miedo cada vez que llueve”. “Ante los efectos evidentes del cambio climático a nivel global, es el Estado el que debe responder con más planificación y con la infraestructura necesaria para proteger a la comunidad”, agregó.

“Hoy nos enfrentamos a un Gobierno nacional que, a contramano del mundo entero, niega el cambio climático y decide paralizar toda la obra pública en la Argentina”, subrayó el Gobernador, y añadió: “Frente a quienes insisten en destruir al Estado y sostienen que el mercado lo soluciona todo, nosotros tenemos muy en claro que aquí es la inversión pública la única que puede llegar para hacer las obras que le traen bienestar a nuestro pueblo”.

Mediante una inversión de $15.600 millones, el proyecto comprende la canalización del cauce del río a lo largo de una extensión de 12,4 kilómetros, lo que duplicará la sección de 30 a 60 metros para mejorar el desplazamiento del agua. Las intervenciones ya se ejecutaron en 9,5 kilómetros de la traza, en tanto que beneficiarán a más de 26 mil vecinos y vecinas.

Al respecto, Ratto subrayó: “La obra del río que hoy recorrimos solucionará nuestro histórico problema con las inundaciones. La comunidad de Areco está profundamente agradecida por el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia”.